Решить задачи по МСС

$40
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Механика сплошных сред - Газы

Нужно решить четыре задачи, за каждую по $10

Задачи прикреплены

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17 лет назад
Randomm
Ми 
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20 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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