Есть контрольная по культуре речи. нужен человек. который бы помог ее написать. Контрольная предполагает выполнение задание типа: определить, к какому стилю относится данный текст; работа с эмоционально- экспрессивно окрашенной лексикой; постановка правильных окончаний и т.п. заданий не очень много. большую часть я осилила. хотелось бы с кем-нить по аське, выполнить оставшиеся. Естественно. не бесплатно. стучитесь 350857992. Актуально. правда. только сегодня. жду в аське до 17 00