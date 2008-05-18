Контрольная по культуре речи

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Завершен3 заявки282 просмотра

Есть контрольная по культуре речи. нужен человек. который бы помог ее написать. Контрольная предполагает выполнение задание типа: определить, к какому стилю относится данный текст; работа с эмоционально- экспрессивно окрашенной лексикой; постановка правильных окончаний и т.п. заданий не очень много. большую часть я осилила. хотелось бы с кем-нить по аське, выполнить оставшиеся. Естественно. не бесплатно. стучитесь 350857992. Актуально. правда. только сегодня. жду в аське до 17 00

17 лет назад
TexWriter
Надежда 
41 год
18 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранные исполнители

trykova
45 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
17 лет назад
$150
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
С Надеждой очень приятно работать! Побольше бы таких заказчиков!
Tankas
41 год
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
17 лет назад
$10
Очень было приятно сотрудничать с думающим человеком. Быстро и хорошо помогла с выполнением целого ряда заданий.
Заказчик подробно объяснил суть задания, постоянно был на связи для решения вопросов по заданию. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

trykova
45 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
17 лет назад
Tankas
41 год
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
17 лет назад