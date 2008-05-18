Задачи по электротехнике (4 шт.)

Нужно срочно (до утра вторника) решить два варианта по две задачи в каждом. Задания такие: "Рассчитать однофазный двухполупериодный выпрямитель" и " Нарисовать схему стабилизатора напряжения с усилителем тока на транзисторе". Полные задания смотрите в Приложении.