Задачи по электротехнике (4 шт.)

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Закрыт1 заявка157 просмотров

Нужно срочно (до утра вторника) решить два варианта по две задачи в каждом. Задания такие: "Рассчитать однофазный двухполупериодный выпрямитель" и " Нарисовать схему стабилизатора напряжения с усилителем тока на транзисторе". Полные задания смотрите в Приложении.

17 лет назад
olligator
Олег 
36 лет
20 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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