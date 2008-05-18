Дипломы и курсовые

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Закрыт1 заявка380 просмотров

Требуются люди для выполнения рефератов, курсовых, дипломных работ.

Достойная оплата: 2-3 у.е. за каждую страницу.

Темы, сложность - различные.

1) Срочно(!) нужен человек для темы диплома:

"Автоматизация мониторинга экологических параметров (воздушной среды) промышленного предприятия" (материалы прилагаются)

2) Курсовая:

"Ремонт радиатора двигателя внутреннего сгорания"

3) Модели управления запасами. (Диплом)

4) Лабораторные, курсовая по Visual Basic

обращаться в ICQ: 363-873-570

или на почту: [email protected]

весь список тем работ - http://paskalgroup.do.am/

17 лет назад
paskalgroup
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17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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