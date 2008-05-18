Решить 6 задач, тема "Частные производные"

Необходимо решить 6 примеров по теме "Частные производные". В приложениях лежит один вариант из 3х, то есть впринципе уникальных задач две, остальные как по аналогии. Еще два варианта и даже примеры как решать такие задания получите в асе. Необходимо всё сделать до вторника.

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