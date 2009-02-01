Работа для программиста, хорошо знающего WordPress

Сайт заражен трояном,. Нужно вылечить
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Точнее - очень хороший программист.
Пионеров, умеющих закачивать стандартные WP плагины - просьба не беспокоиться и не беспокоить.
Сайт - http://www.antioffice.ru/, представляет из себя сильно дописанный WP 2.4
Задача (проблемы):
1. Лезут какие-то ошибки (например - выводятся числа в произвольных участках сайта - "2043" и т.п. Нужно устранить
2. При публикации записей с картинками лезут другие ошибки - разрывает макет. Нужно устранить баг
3. Не индексируется Яндексом. По-видимому, также из-за программных ошибок. Сайт был в офф примерно в течение года, восстановлен в середине 2008, после этого появились ошибки и в индексацию уже не попал. Нужно понять в чем проблема, устранить.
4. Задача по SEO нужно подобрать к этой (старой) версии WP плагины, которые бы грамотно проставляли meta, а также делали бы внутреннюю перелинковку
(если можете решить 1-3, не можете 4 - не страшно, велкам)
бюджет обсуждается, главное способность решить задачу
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