Работа для программиста, хорошо знающего WordPress

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки142 просмотра
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Точнее - очень хороший программист.

Пионеров, умеющих закачивать стандартные WP плагины - просьба не беспокоиться и не беспокоить.

Сайт - http://www.antioffice.ru/, представляет из себя сильно дописанный WP 2.4

Задача (проблемы):

1. Лезут какие-то ошибки (например - выводятся числа в произвольных участках сайта - "2043" и т.п. Нужно устранить

2. При публикации записей с картинками лезут другие ошибки - разрывает макет. Нужно устранить баг

3. Не индексируется Яндексом. По-видимому, также из-за программных ошибок. Сайт был в офф примерно в течение года, восстановлен в середине 2008, после этого появились ошибки и в индексацию уже не попал. Нужно понять в чем проблема, устранить.

4. Задача по SEO нужно подобрать к этой (старой) версии WP плагины, которые бы грамотно проставляли meta, а также делали бы внутреннюю перелинковку

(если можете решить 1-3, не можете 4 - не страшно, велкам)

бюджет обсуждается, главное способность решить задачу

WordPress
15 лет назад
trufalgar
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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