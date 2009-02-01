Наладить JS под IE

Сайт заражен трояном,. Нужно вылечить
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Есть портфолио на базе этого слайдера:
http://www.benjaminkeen.com/software/image_scroller/
при клике на уменьшенную картинку открывается лайтбокс. Работает по FF, Opera, Safari. Не рабоатет под IE7 - вообще не показывает слайдер и выдает ошибку js. Надо найти ошибку и дать инструкции по исправлению.
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