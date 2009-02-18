Требуется установить скрипт PHPSHOP

Веб-программированиеЗавершен4 заявки297 просмотров
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Требуется установить скрипт PHPSHOP (phpshop.ru) на виртуальный выделенный сервер

(тариф VPS3 CentOS + DirectAdmin на хостинге hc.ru: http://hc.ru/ru/services/hosting/vps/)

Основные предустановленные программные пакеты и их версии:

— Apache 2.2.8;

— PHP 5.2.5 (Zend Engine v2.2.0, Zend Optimizer v3.2.8);

— MySQL 5.0.37;

— Exim 4.67;

— vm-pop3d 1.1.7.

Предварительно сделав все необходимые настройки при необходимости (контрольная панель: DirectAdmin)

Лицензия уже куплена.

Работа срочная, указывайте срок и Вашу цену.

Также необходимо будет настроить почту и показать что где и как работает (разжевать, мы с этой панелью просто еще не работали).

PHP
15 лет назад
dimpro
Media 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
22 отзыва(-5)
Выбранные исполнители
od_korvin
Alex 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
15 лет назад
$30
1 день
Профессионал экстра-класса, настоящий эксперт. Оказал неоценимую помощь в разработке наших проектов. Помог в решении многих вопросов. Его помощь просто неоценима. Всем рекомендую.
Очень ответственный заказчик! Умеет чётко поставить задачу не задавая лишних вопросов. Рад совместной работе. Рекомендую.
Pershin
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
15 лет назад
$20
1 день
Профессионал своего дела. От работы совместной работы остались только приятные воспоминания. До новых проектов!
Очень положительный заказчик! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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