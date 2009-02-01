Модуль регистрации

Веб-программированиеЗавершен11 заявок205 просмотров
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Хочу изменить модуль регистрации в http://casino-lucky.ru , должно быть потверждение регистрации, можно активация , увеличение данных игрока , короче чтоб солидней было

15 лет назад
igrtlk
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
icyken
Роман 
32 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
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