PHP + Ajax - доработка скрипта

НЕ сделано!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа средней сложности для толкового программиста. Подробности в личке.
Тебуется небольшая доработка двух сайтов.
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