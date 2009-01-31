Создание огромного инфраструктурного проекта

Разработка функционала согласно требованиям (PHP) Ввод - вывод WM. Пример wmchange.in.ua * БЕЗ ДИЗАЙНА Условия: * Расчет суммы согласно курса (калькулятор) * Дублирование параметров сделки на имейл. * Автоматическое зачисление WM на счет (Стандартно с WM-кошелька клиента на WM-кошелек ...
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Внимание. Требуется группа настоящих профессионалов которые могут в кратчайшие сроки поднять инфраструктурный проект. Это означает что надо будет работать сразу по нескольким направлениям. Просьба писать только тем кто реально понимает что ему под силу сделать проект сильнее и намного сложнее чем vkontakte. В личку и аську не писать - пишите сюда, с каждым буду связываться разговаривать отдельно.
Основные требования: группа профессионалов имеющих в портфолио серьезные проекты, все возможные контакты вплоть до телефона любовницы - постоянная связь. Возможность в любой момент с моей стороны зайти увидеть это проект и посмотреть что сделано. Готовность работать первую неделю-две только над этим проектом. Не гонитесь за большими деньгами - это приведет к плачевному результату. Нужны реально серьезные люди.
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