Создание огромного инфраструктурного проекта

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок237 просмотров
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Внимание. Требуется группа настоящих профессионалов которые могут в кратчайшие сроки поднять инфраструктурный проект. Это означает что надо будет работать сразу по нескольким направлениям. Просьба писать только тем кто реально понимает что ему под силу сделать проект сильнее и намного сложнее чем vkontakte. В личку и аську не писать - пишите сюда, с каждым буду связываться разговаривать отдельно.

Основные требования: группа профессионалов имеющих в портфолио серьезные проекты, все возможные контакты вплоть до телефона любовницы - постоянная связь. Возможность в любой момент с моей стороны зайти увидеть это проект и посмотреть что сделано. Готовность работать первую неделю-две только над этим проектом. Не гонитесь за большими деньгами - это приведет к плачевному результату. Нужны реально серьезные люди.

15 лет назад
elvencedor
Павел 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов
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