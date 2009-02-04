Нужно доработать модуль для DLE 7.3

$50
Веб-программированиеЗавершен3 заявки212 просмотров
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Нужно доработать модуль для DLE 7.3

Знание AJAX+PHP+SQL.

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15 лет назад
lgregory
Майкл 
43 годаИталия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
13 отзывов
Выбранный исполнитель
nevopros86
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$70
2 дня
Отзыв недоступен.
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Хороший заказчик, было легко и приятно работать. Рекомендую всем.
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