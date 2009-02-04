nevopros86

Василий Королев nevopros86

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
lgregory
Майкл 
43 годаИталия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
13 отзывов
$70
10 баллов
15 лет назад
Нужно доработать модуль для DLE 7.3
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!