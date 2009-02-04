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Василий Королев
nevopros86
nevopros86
37 лет
Россия
/
Санкт-Петербург
15 лет на
фриланс
-бирже
Был
15 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Майкл
lgregory
43 года
Италия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
13 отзывов
$70
10 баллов
15 лет назад
Нужно доработать модуль для DLE 7.3
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Отзывы заказчиков
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