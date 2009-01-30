Заказ программисту PHP под vBulletin

Нужна помощь по модернизации DownloadsII 5.1.0 Rus или другого Файлового менеджера который интегрируется с vBulletin и vBadvanced, под конкретные нужды сайта. Имеется в виду студенческий сайт, под загрузку файлов контрольных и тп.

Рассмотрим на примере DownloadsII:

Пользовательская часть:

- (реализовано) Название дисциплины будет название категории.

Необходимые поля для заполнения:

(реализовано) Автор, Описание и остальное: Дата, Загрузки, Рейтинг.

(требуется) Номер, Вариант.

Поле «Номер» может иметь цифры от 1-99 или «Курсовой проект», «Неизвестный номер».

Поле «Вариант» может иметь цифры от 1-99 или «Лабораторная работа», «Неизвестный номер».

Поиск файлов должен осуществляться по полям: Дисциплина, Номер(см.выше), Вариант(см.выше), Автор.

- Загрузка новых файлов пользователями должна осуществляться только в категорию «Новое» и реально существующую папку на сервере «…/New/».

- Добавить меню для просмотра всех новых загруженных файлов на сайт (также см. «Админ. часть»).

= Для Админов:

- Добавить опцию для перемещения файлов из одной категории в другую, что соответственно переместит их на сервере.

Административная часть:

- Каждая категория (Дисциплина) должна иметь дополнительное поле для задания имени реально существующей папки на сайте. Например категория «Математика» равна настоящей папке … files/mat/*.*

… files/arh/ – «Архитектура вычислительных систем и сетей»

… files/alg/ – «Алгоритмичесике языки»

… files/ana/ – «АНАЛОГОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА» и тп.

- Импорт (поиск в заданной папке на сервере) файлов должен происходить автоматически по определенному алгоритму:

Пояснения к содержимому каталога files на сервере:

Имя архивам дано по следующему принципу:

/номер работы/-/вариант/_/дисциплина/_/автор/.rar

т.е. к примеру 1-10_mat_alien.rar - значит математика, контрольная N1, вариант 10, сделал Alien

или 1-lab_fiz_alex.rar - лабороторная N1 по физике, сделал Alex.

Работы с неизвестным вариантом или номером работы нумеруется как 0

- Статистика «Последние файлы» должна учитывать не только загруженные файлы в категории «Новое», но и те файлы которые админ загрузил (например через ftp в нужные папки) и импортировал через административную часть vBulletin.

Принцип работы алгоритма (не на vBulletin) показан на сайте: http://www.tusurhelp.com/ (зарегистрируйтесь и посмотрите в Меню->Контрольные->.... и Меню->Статистика->....), исходники имеются.

-Возможно другое исполнение, но функциональность должна соответствовать изложенной теме.

Кто может помочь?! Или посоветуй кто программирует на PHP под vBulletin.

Пишите ICQ: 251068464 Обсудим подробности, сроки, оплату.