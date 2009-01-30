Заказ программисту PHP под vBulletin

Здравствуйте! Нужен человек, знающий php. Скажу сразу: денег у меня пока к сожалению нет, могу обеспечить лишь отзыв (могу сделать его развёрнутым - по желанию). Кроме того, могу чем-нибудь помочь по дизайну сайтов (в прошлом дизайнер). Изменить скрипт ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна помощь по модернизации DownloadsII 5.1.0 Rus или другого Файлового менеджера который интегрируется с vBulletin и vBadvanced, под конкретные нужды сайта. Имеется в виду студенческий сайт, под загрузку файлов контрольных и тп.
Рассмотрим на примере DownloadsII:
Пользовательская часть:
- (реализовано) Название дисциплины будет название категории.
Необходимые поля для заполнения:
(реализовано) Автор, Описание и остальное: Дата, Загрузки, Рейтинг.
(требуется) Номер, Вариант.
Поле «Номер» может иметь цифры от 1-99 или «Курсовой проект», «Неизвестный номер».
Поле «Вариант» может иметь цифры от 1-99 или «Лабораторная работа», «Неизвестный номер».
Поиск файлов должен осуществляться по полям: Дисциплина, Номер(см.выше), Вариант(см.выше), Автор.
- Загрузка новых файлов пользователями должна осуществляться только в категорию «Новое» и реально существующую папку на сервере «…/New/».
- Добавить меню для просмотра всех новых загруженных файлов на сайт (также см. «Админ. часть»).
= Для Админов:
- Добавить опцию для перемещения файлов из одной категории в другую, что соответственно переместит их на сервере.
Административная часть:
- Каждая категория (Дисциплина) должна иметь дополнительное поле для задания имени реально существующей папки на сайте. Например категория «Математика» равна настоящей папке … files/mat/*.*
… files/arh/ – «Архитектура вычислительных систем и сетей»
… files/alg/ – «Алгоритмичесике языки»
… files/ana/ – «АНАЛОГОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА» и тп.
- Импорт (поиск в заданной папке на сервере) файлов должен происходить автоматически по определенному алгоритму:
Пояснения к содержимому каталога files на сервере:
Имя архивам дано по следующему принципу:
/номер работы/-/вариант/_/дисциплина/_/автор/.rar
т.е. к примеру 1-10_mat_alien.rar - значит математика, контрольная N1, вариант 10, сделал Alien
или 1-lab_fiz_alex.rar - лабороторная N1 по физике, сделал Alex.
Работы с неизвестным вариантом или номером работы нумеруется как 0
- Статистика «Последние файлы» должна учитывать не только загруженные файлы в категории «Новое», но и те файлы которые админ загрузил (например через ftp в нужные папки) и импортировал через административную часть vBulletin.
Принцип работы алгоритма (не на vBulletin) показан на сайте: http://www.tusurhelp.com/ (зарегистрируйтесь и посмотрите в Меню->Контрольные->.... и Меню->Статистика->....), исходники имеются.
-Возможно другое исполнение, но функциональность должна соответствовать изложенной теме.
Кто может помочь?! Или посоветуй кто программирует на PHP под vBulletin.
Пишите ICQ: 251068464 Обсудим подробности, сроки, оплату.
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