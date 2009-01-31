Скрипт редиректа

Веб-программированиеЗавершен13 заявок315 просмотров
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Нужен скрипт редиректа, описание во вложении, оплата webmoney

15 лет назад
SPb-Group
Андрей 
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
vladmax
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Все сделано четко, в срок, по функционалу даже больше чем оговаривали, мои благодарность и рекомендации.
Отличный заказчик. четкое, понятное задание, адекватная и своевременная оплата, вежливость, бесперебойный контакт (связь). рекомендую и рассчитываю на сотрудничество.
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