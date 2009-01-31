Скрипт редиректа

Добрый нужен программер [php (самое главное) желательно еще ява скрипт + дополнительные] опыт работы: от 2 лет Надо будет писать applications для сайта facebook.com http://developers.new.facebook.com/?ref=pf - вот тут можно прочитать про это платформу. на изучение уйдет максимум 6 ...