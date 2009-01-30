Доработать админку сайта

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки107 просмотров
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Необходимо доработать админку сайта _www.papinideti.ru:

- Необходимо доработать галерею добавить возможность подписывать фотографии

- В разделе музыка сделать возможность выделять жырным название песни оставив исполнителя обычным шрифтом.

- Добавить возможность загрузки картинок на сайт с описанием как их вставлять в текст сайта

Интересует цена и срок. Свои предложения оставлять в данной ветки плиz в личку и на ICQ не писать!

15 лет назад
maar
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад