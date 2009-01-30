Объединить два плагина jQuery в один

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки198 просмотров
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Есть 2 плагина jQuery: первый рисует модальное окошко, второй - учит отбрасывать тень. Нужно объединить их с небольшими доработками.

jQuery
15 лет назад
Alexeyco
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад