Исправление кодировки в модуле контекстной рекламы

Веб-программированиеЗавершен4 заявки164 просмотра
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Сайт на Joomla: http://www.maximasd.com/component/option,com_estateagent/Itemid,50/act,object/task,showEO/id,396/

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Установлен модуль SAPE. Все работает, только ссылки отображаются типа: С‚РІРµСЂСЊ СЌРІР°РєСѓР°С‚РѕСЂ

Помогите, пожалуйста исправить ошибку.

15 лет назад
MAXIMAsd
Россия
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
Выбранный исполнитель
ProWebDevSeo
Евгений 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
39 отзывов(-3)
15 лет назад
$2
1 день
Просто здорово! Мучилась над решением вопроса два дня. А исправил Евгений за пять минут. Спасибо большое! Анна.