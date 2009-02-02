Скрипт открытия сайта в новом окне

Веб-программированиеЗавершен14 заявок294 просмотра
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Нужно написать скрипт открытия сайта в новом окне тоесть при входе на сайт в новом окне чтобы открывался автоматически ещё один сайт

15 лет назад
edemka
Саша 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
qvgroup
Qvgroup 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
34 отзыва
15 лет назад
$1
1 день
Очень качественно а главное быстро.