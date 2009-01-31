Написать обратную функцию

$20
Веб-программированиеЗавершен3 заявки350 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Не актуально

15 лет назад
master_m7
Россия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
2tl
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Написал скрипт и скинул его в полном виде мне еще до того, как я заплатил деньги и даже еще до того как выбрал человека исполнителем!
Никаких проблем с оплатой, рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Создать лизинговый калькулятор!

    Здравствуйте. Требуется сделать калькулятор и прикрутить его к Джумле. Значит что есть в наличии: Есть формулы и табличный расчёт в Excel. Лизиговый калькулятор (подобно сайту http://www.vvleasing.ru/themes/default/calc-leasing-pays.asp?folder=1883 ) Параметры расчёта: 1. Стоимость с НДС, руб. 2. Срок лизинга (ограничить ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработать админку сайта

    Необходимо доработать админку сайта _www.papinideti.ru: - Необходимо доработать галерею добавить возможность подписывать фотографии - В разделе музыка сделать возможность выделять жырным название песни оставив исполнителя обычным шрифтом. - Добавить возможность загрузки картинок на сайт с описанием как их ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сбор ссылок по запросам на гугл мэпс

    $100

    Задача: необходим сбор ссылок по запросам на гугл мэпс запросы: web студия петербург разработка сайтов петербург создание сайтов петербург раскрутка сайтов петербург интернет студия петербург

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • PHP

    Добрый нужен программер [php (самое главное) желательно еще ява скрипт + дополнительные] опыт работы: от 2 лет Надо будет писать applications для сайта facebook.com http://developers.new.facebook.com/?ref=pf - вот тут можно прочитать про это платформу. на изучение уйдет максимум 6 ...

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Исправление кодировки в модуле контекстной рекламы

    Сайт на Joomla: http://www.maximasd.com/component/option,com_estateagent/Itemid,50/act,object/task,showEO/id,396/ Рекламный блок внизу, справа. Установлен модуль SAPE. Все работает, только ссылки отображаются типа: С‚РІРµСЂСЊ СЌРІР°РєСѓР°С‚РѕСЂ Помогите, пожалуйста исправить ошибку.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Написать скрипты для сайта на флеше

    Значит есть организация nnn. у них есть старый сайт, что делали им год назад и есть новый сайт что мы им недавно реализовали во флаше. Сайты диаметрально отличаются друг от друга, если в первом было ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад