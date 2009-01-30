Создать лизинговый калькулятор!

Здравствуйте. Требуется сделать калькулятор и прикрутить его к Джумле.

Значит что есть в наличии: Есть формулы и табличный расчёт в Excel.

Лизиговый калькулятор (подобно сайту http://www.vvleasing.ru/themes/default/calc-leasing-pays.asp?folder=1883 )

Параметры расчёта: 1. Стоимость с НДС, руб.

2. Срок лизинга (ограничить от 12 до 60 месяцев можно вводить)

3. Авансовый платёж 10%, 15%, 20%, 25%, 30%,35%, 40% (выпадающее меню)

4. Балансодержатель- выпадающее меню в 2 пункта: Лизингодатель и Лизингополучатель

В результатах расчёта должны выводиться следующие параметры:

1. Авансовый платёж,

2. Общая сума платежей

3. Ежемесячный платёж

4. Средне годовое удорожание

Для всех параметров есть формулы, которые дам при переписке.

А так же есть табличка Excel, в которой всё это считается!

Результат должен быть либо с постоянным ежемесячным платежом, либо в форме таблицы с уменьшающимся платежом(в Excel тиакой вид расчёта).

Интересуют цена и сроки!

Пишите ОБЯЗАТЕЛЬНО срок и цену! Предложения без этого не будут рассматриваться!!!