Необходимо установить движок

$10
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок306 просмотров
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Есть движок необходимо его настроить до рабочего состояния. Движок загружен на хост но не отрабатывает, в ини файле стоит загрузка инклуд зенд оптпмизатор в хосте проверили он отрабатывает но страница пустая в чем проблема не понятно, нужно вмешательство специалиста.Движок написан на php. Контакт по icq 299409491.

15 лет назад
Serjic2007
50 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад