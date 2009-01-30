Необходимо установить движок

Есть движок необходимо его настроить до рабочего состояния. Движок загружен на хост но не отрабатывает, в ини файле стоит загрузка инклуд зенд оптпмизатор в хосте проверили он отрабатывает но страница пустая в чем проблема не понятно, нужно вмешательство специалиста.Движок написан на php. Контакт по icq 299409491.