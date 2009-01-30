Нужно автоматизировать скрипт

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок248 просмотров
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Здравствуйте!

Нужен человек, знающий php.

Скажу сразу: денег у меня пока к сожалению нет, могу обеспечить лишь отзыв (могу сделать его развёрнутым - по желанию). Кроме того, могу чем-нибудь помочь по дизайну сайтов (в прошлом дизайнер).

Изменить скрипт для его автоматизации. Там всё легко, сам бы сделал - но, увы, лодырь - не знаю синтаксиса ))

ICQ 746-951, всем рад.

15 лет назад
damirsafin
Дамир 
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад