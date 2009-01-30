Конвертер БД для переноса табл СЛАЕД 2.6 в DLE 7.5

Есть сайт работающий под Slaed 2.6 ЛАЙТ необходимо перенести без потерь всю БД на DLE 7.5

Нужно разработать конвертер который поможет перенести c систеиы Слаед таблицы БД модуля НОВОСТИ (категории,комменты и пользователей) без потерь в DLE -новостей более 9000-не хотелось бы потерять.

На данный момент интересуют только НОВОСТИ хотя если возможно то хотелось бы и таблицы остальных модулей тоже.

Пишите пожалуйста цену и срок.