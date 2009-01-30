Есть: 1. Работающий сайт с контентом по адресу www.sobr-clan.ru 2. Новый домен и хостинг по адресу www.sobr-team.com 3. Дизайн страниц сайта 4. Форум на IPB на старом форуме www.sobr-clan.ru/forum2 с готовым дизайном (без шапки) Нужно: 1. На новом хостинге разместить форум ...
Конвертер БД для переноса табл СЛАЕД 2.6 в DLE 7.5
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт работающий под Slaed 2.6 ЛАЙТ необходимо перенести без потерь всю БД на DLE 7.5
Нужно разработать конвертер который поможет перенести c систеиы Слаед таблицы БД модуля НОВОСТИ (категории,комменты и пользователей) без потерь в DLE -новостей более 9000-не хотелось бы потерять.
На данный момент интересуют только НОВОСТИ хотя если возможно то хотелось бы и таблицы остальных модулей тоже.
Пишите пожалуйста цену и срок.
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