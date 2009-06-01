Возникла такая проблема. В свое время установил шаблон на свой сайт работающий на ДЛЕ,ввиду некоторых причин стандартный style.css который был в шаблоне мне не подошел,пришлось его взять из стандартного шаблона ДЛЕ.Недавно заметил при проверке скорости загрузки ...
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно сделать логотип для сайта чтобы обязательно подходил по цвету к сайту,в смысле чтобы как будто там и стоял.Логотипы и Знаки42 заявкиЗавершен14 лет назад
Нужен простенький логотип для сайта,чтобы нормально вписался в дизайн.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужен скрипт который позволит проигрывать в моем плеере на моем сайте видео из сервиса ***** . Жду варианты исполнения и цену со сроком.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен автоматический граббер сайта с синонимайзером и нормальной базой синонимов. Граббер нужно встроить в скрипт ДЛЕ. Чтобы подробнее узнать о проекте-какой сайт грабить и так далее пишите в приват. Без предоплаты.Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен скрипт автоматом позволяющий парсить видео ( с описанием ) на сайт ДЛЕ из видеохостинга **** .Скрипт надо встроить в ДЛЕ . Ссылку на сайт с примером реализованного граббера предоставлю.Нужно сделать точно так же. Пишите ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Нужени скрипт позволяющий вытягивать постоянные ссылки из видеохостинга ***** .Также интересует такой же скрипт для определения постоянных ссылок с сервиса *****. Пишите пожалуйста сроки и цену. Спасибо за внимание!Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Нужно перенести базу данных с моего сайта работающего на CMS Слаед 2.6 Лайт на сайт работающий на ДЛЕ 8.0 . Нужно перенести только данные из одного модуля-модуля Новостей .Всего 38 категорий и в них около ...Базы данных1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужна красировая анимированная (формат GIF - размер 88x31) кнопочка для сайта.Баннеры1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $10
Есть сайт работающий под Slaed 2.6 ЛАЙТ необходимо перенести без потерь всю БД на DLE 7.5 Нужно разработать конвертер который поможет перенести c систеиы Слаед таблицы БД модуля НОВОСТИ (категории,комменты и пользователей) без потерь в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад