Возникла такая проблема. В свое время установил шаблон на свой сайт работающий на ДЛЕ,ввиду некоторых причин стандартный style.css который был в шаблоне мне не подошел,пришлось его взять из стандартного шаблона ДЛЕ.Недавно заметил при проверке скорости загрузки ...