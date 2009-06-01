Stroitel

Царёв Андрей Stroitel

 
56 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Нужно подправить стили в style.css

    Возникла такая проблема. В свое время установил шаблон на свой сайт работающий на ДЛЕ,ввиду некоторых причин стандартный style.css который был в шаблоне мне не подошел,пришлось его взять из стандартного шаблона ДЛЕ.Недавно заметил при проверке скорости загрузки ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сграбить сайт

    Нужен автоматический граббер сайта с синонимайзером и нормальной базой синонимов. Граббер нужно встроить в скрипт ДЛЕ. Чтобы подробнее узнать о проекте-какой сайт грабить и так далее пишите в приват. Без предоплаты.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт парсера (граббер)

    Нужен скрипт автоматом позволяющий парсить видео ( с описанием ) на сайт ДЛЕ из видеохостинга **** .Скрипт надо встроить в ДЛЕ . Ссылку на сайт с примером реализованного граббера предоставлю.Нужно сделать точно так же. Пишите ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Парсер

    Здравствуйте! Нужени скрипт позволяющий вытягивать постоянные ссылки из видеохостинга ***** .Также интересует такой же скрипт для определения постоянных ссылок с сервиса *****. Пишите пожалуйста сроки и цену. Спасибо за внимание!

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перенос БД из сайта на слаеде на ДЛЕ

    Нужно перенести базу данных с моего сайта работающего на CMS Слаед 2.6 Лайт на сайт работающий на ДЛЕ 8.0 . Нужно перенести только данные из одного модуля-модуля Новостей .Всего 38 категорий и в них около ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Кнопочка для сайта

    Нужна красировая анимированная (формат GIF - размер 88x31) кнопочка для сайта.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Конвертер БД для переноса табл СЛАЕД 2.6 в DLE 7.5

    $10

    Есть сайт работающий под Slaed 2.6 ЛАЙТ необходимо перенести без потерь всю БД на DLE 7.5 Нужно разработать конвертер который поможет перенести c систеиы Слаед таблицы БД модуля НОВОСТИ (категории,комменты и пользователей) без потерь в ...

    DLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
chehonte
32 годаУзбекистан
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Нужно подправить стили в style.css
Было приятно поработать!
Все сделано быстро и качественно даже лучше чем я хотел. Рекомендую данного исполнителя как высококлассного специалиста в области качественной верстки.
Ответный отзыв
genkot
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Кнопочка для сайта
Хороший заказчик, всё чётко и понятно.
Заказанная кнопочка была сделана быстро и красиво причём в двух цветовых вариантах-что меня очень даже порадовало! Рекомендую данного специалиста.
Ответный отзыв
MeGeL
34 годаКазахстан
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Логотип сайта
Было приятно работать! Задача была четко поставлена.
Быстро и качественно был изготовлен логотип.Мелкие замечания были так же быстро поправлены. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$25
10 баллов
15 лет назад
Перенос БД из сайта на слаеде на ДЛЕ
Сотрудничеством доволен! Рекомендую!
Человек высококлассный специалист, который за умеренную цену с легкостью перенёс мне БД из одной в другую CMS за пару часов ! Возникшие мелкие нестыковки после переноса были так же бысто устранены. Работа выполнена отлично! Рекомендую.
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