chehonte

Антон Чипига chehonte

 
32 годаУзбекистан/Ташкент
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Выполню качественную вёрстку, любой степени сложности!

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Отзывы заказчиков
xmagnusx
38 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Поправить верстку
Быстро отозвался и помог с проблемкой в вёрстке, хоть и не критичной. Огромное спасибо, Антон.
Адекватный работодатель! Рекомендую!
Ответный отзыв
Stroitel
56 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Нужно подправить стили в style.css
Все сделано быстро и качественно даже лучше чем я хотел. Рекомендую данного исполнителя как высококлассного специалиста в области качественной верстки.
Было приятно поработать!
Ответный отзыв
awerkin
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Работа над шаблонами 2-х блогов
Антон тот человек который решит любые ваши проблемы в сфере сайтостроения. Не у каждого веблансера найдется столько терпения и тактичности что бы угодить такому вредному и въедливому заказчику как я, но Антон не смотря ни на что выполнил все поставленные перед ним задачи на отлично и к тому же разжевал мне кучу интересующих меня вопросов. Кстати я продолжаю общаться с Антоном и обязательно обращусь к нему еще. Признаться если бы не он я бы до сих пор искал веблансера на свой проект. Спасибо ему за помощь и всем рекомендую этого человека как компетентного, исполнительного, а так же приятного в общении веблансера.
Было приятно поработать!
Ответный отзыв
Hsite
Россия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
15 лет назад
Добавить к DLE форму обратной связи.
Всё сделано быстро и так как нужно было. Рекомендую :)
Было приятно поработать!
Ответный отзыв
TM2
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Редактирование стиля сайта
Отличный исполнитель! Работа выполнена строго по техническому заданию и раньше срока! Буду сотрудничать в дальнейшем! Рекомендую!
Было приятно поработать!
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HTML-верстка
4 отзыва
от $10
от 1 дня
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