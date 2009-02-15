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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
14 лет назад
Быстро отозвался и помог с проблемкой в вёрстке, хоть и не критичной. Огромное спасибо, Антон.
Ответный отзыв
Адекватный работодатель! Рекомендую!
$1
10 баллов
14 лет назад
Все сделано быстро и качественно даже лучше чем я хотел. Рекомендую данного исполнителя как высококлассного специалиста в области качественной верстки.
$15
10 баллов
14 лет назад
Антон тот человек который решит любые ваши проблемы в сфере сайтостроения. Не у каждого веблансера найдется столько терпения и тактичности что бы угодить такому вредному и въедливому заказчику как я, но Антон не смотря ни на что выполнил все поставленные перед ним задачи на отлично и к тому же разжевал мне кучу интересующих меня вопросов. Кстати я продолжаю общаться с Антоном и обязательно обращусь к нему еще. Признаться если бы не он я бы до сих пор искал веблансера на свой проект. Спасибо ему за помощь и всем рекомендую этого человека как компетентного, исполнительного, а так же приятного в общении веблансера.
$1
10 баллов
15 лет назад
Всё сделано быстро и так как нужно было. Рекомендую :)
$5
10 баллов
15 лет назад
Отличный исполнитель! Работа выполнена строго по техническому заданию и раньше срока! Буду сотрудничать в дальнейшем! Рекомендую!
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4 отзыва
от $10
от 1 дня
#688