Антон тот человек который решит любые ваши проблемы в сфере сайтостроения. Не у каждого веблансера найдется столько терпения и тактичности что бы угодить такому вредному и въедливому заказчику как я, но Антон не смотря ни на что выполнил все поставленные перед ним задачи на отлично и к тому же разжевал мне кучу интересующих меня вопросов. Кстати я продолжаю общаться с Антоном и обязательно обращусь к нему еще. Признаться если бы не он я бы до сих пор искал веблансера на свой проект. Спасибо ему за помощь и всем рекомендую этого человека как компетентного, исполнительного, а так же приятного в общении веблансера.