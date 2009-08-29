xmagnusx

Илья Пухальский xmagnusx

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Веб-дизайнер, веб-программист, графический дизайнер

Веб-дизайнер, веб-программист, графический дизайнер

Отзывы фрилансеров

chehonte
33 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
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Адекватный работодатель! Рекомендую!
Быстро отозвался и помог с проблемкой в вёрстке, хоть и не критичной. Огромное спасибо, Антон.
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Slavison
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
16 лет назад
3D-анимация логотипа
Доступно объясняет задачу, вежливо комментирует выполняемую работу, честен. Рекомендую.
Отличный флешер. Нужен баннер — сразу же к нему. Учтёт все пожелания и сделает всё на уровне, в срок.
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