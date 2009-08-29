Нужно сделать рендер кабинета по охране труда по примеру. Обязательно нужно будет использовать пару плакатов, которые я вышлю. Срок -- 3 дня. [email protected] ICQ 328-954-733
3D-графика18 заявок
Закрыт
15 лет назад
Веб-дизайнер, веб-программист, графический дизайнер
Нужно сделать рендер кабинета по охране труда по примеру. Обязательно нужно будет использовать пару плакатов, которые я вышлю. Срок -- 3 дня. [email protected] ICQ 328-954-733
Поправить вёрстку в ИЕ6.
Нужен опытный верстальщик со знанием хаков для ИЕ 6. Правка на 3-5 минут. ICQ 328-954-733
Нужно анимировать логотип на флэше в двух разных размерах. Проект для Slavison
Сделать анимацию лого на флеше. Проект для Slavision.
Тянущийся баннер + простая анимация лого. Требуется портфолио. ICQ 328954733