Работа для программиста

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок323 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Несложная, нужно дработать компонент на Джумле. Сделать зависимость полей – назначение и подгрузку на Аяксе.

15 лет назад
sergey3080
Sergey Ju 
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Необходимо установить движок

    $10

    Есть движок необходимо его настроить до рабочего состояния. Движок загружен на хост но не отрабатывает, в ини файле стоит загрузка инклуд зенд оптпмизатор в хосте проверили он отрабатывает но страница пустая в чем проблема не ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создать лизинговый калькулятор!

    Здравствуйте. Требуется сделать калькулятор и прикрутить его к Джумле. Значит что есть в наличии: Есть формулы и табличный расчёт в Excel. Лизиговый калькулятор (подобно сайту http://www.vvleasing.ru/themes/default/calc-leasing-pays.asp?folder=1883 ) Параметры расчёта: 1. Стоимость с НДС, руб. 2. Срок лизинга (ограничить ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработать админку сайта

    Необходимо доработать админку сайта _www.papinideti.ru: - Необходимо доработать галерею добавить возможность подписывать фотографии - В разделе музыка сделать возможность выделять жырным название песни оставив исполнителя обычным шрифтом. - Добавить возможность загрузки картинок на сайт с описанием как их ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сбор ссылок по запросам на гугл мэпс

    $100

    Задача: необходим сбор ссылок по запросам на гугл мэпс запросы: web студия петербург разработка сайтов петербург создание сайтов петербург раскрутка сайтов петербург интернет студия петербург

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • PHP

    Добрый нужен программер [php (самое главное) желательно еще ява скрипт + дополнительные] опыт работы: от 2 лет Надо будет писать applications для сайта facebook.com http://developers.new.facebook.com/?ref=pf - вот тут можно прочитать про это платформу. на изучение уйдет максимум 6 ...

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад