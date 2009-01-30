Работа для программиста

Есть движок необходимо его настроить до рабочего состояния. Движок загружен на хост но не отрабатывает, в ини файле стоит загрузка инклуд зенд оптпмизатор в хосте проверили он отрабатывает но страница пустая в чем проблема не ...
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Несложная, нужно дработать компонент на Джумле. Сделать зависимость полей – назначение и подгрузку на Аяксе.
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