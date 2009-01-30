Необходимо создать с нуля CMS обменника валют. Основные требования: - опыт работы с платёжными системами. - надёжная система защиты переводов (возможно использование уже существующих систем защиты). - быстрота работы системы. Остальное обсуждается непосредственно с исполнителем. Оплата: по факту. Стоимость: указываем ...
Смена CMS, конвертация форума и прикрутка дизайна
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть:
1. Работающий сайт с контентом по адресу www.sobr-clan.ru
2. Новый домен и хостинг по адресу www.sobr-team.com
3. Дизайн страниц сайта
4. Форум на IPB на старом форуме www.sobr-clan.ru/forum2 с готовым дизайном (без шапки)
Нужно:
1. На новом хостинге разместить форум в IPB
2. Конвертировать в него данные со старого форума в phpBB
3. Установить новую CMS, доработать ее функционал до того как все отражено в дизайне.
4. Одеть дизайн.
5. Установить связь с форумом.
6. Конвертировать контент со старого сайта и CMS на новый.
7. Привязать два адреса (www.sobr-clan.ru и www.sobr-team.com) на один хостинг.
Более подробно в аттаче. Срок 2 недели. Ссылки на аналогичные работы приветствуются.
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