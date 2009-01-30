Смена CMS, конвертация форума и прикрутка дизайна

Есть:

1. Работающий сайт с контентом по адресу www.sobr-clan.ru

2. Новый домен и хостинг по адресу www.sobr-team.com

3. Дизайн страниц сайта

4. Форум на IPB на старом форуме www.sobr-clan.ru/forum2 с готовым дизайном (без шапки)

Нужно:

1. На новом хостинге разместить форум в IPB

2. Конвертировать в него данные со старого форума в phpBB

3. Установить новую CMS, доработать ее функционал до того как все отражено в дизайне.

4. Одеть дизайн.

5. Установить связь с форумом.

6. Конвертировать контент со старого сайта и CMS на новый.

7. Привязать два адреса (www.sobr-clan.ru и www.sobr-team.com) на один хостинг.

Более подробно в аттаче. Срок 2 недели. Ссылки на аналогичные работы приветствуются.