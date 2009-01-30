Обменник е-валют

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок169 просмотров
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Необходимо создать с нуля CMS обменника валют.

Основные требования:

- опыт работы с платёжными системами.

- надёжная система защиты переводов (возможно использование уже существующих систем защиты).

- быстрота работы системы.

Остальное обсуждается непосредственно с исполнителем.

Оплата: по факту.

Стоимость: указываем свою цену.

Желательно наличие примеров с использованием платёжных систем и т.п.

15 лет назад
panins
Россия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад