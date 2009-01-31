Создание VB или Макро для Outlook

Создание скрипта проверки дубликатов для программы Outlook.

1.При создании нового контакта, должна быть проверка, нет ли такого контакта уже по определённым полям.

2. можно так же предположить скрипт для чистки уже существующих записей.

Цены пожайлуста в двух вариантах, вариант первый только пункт 1, вариант второй оба пункта.

Этот проект первая часть работ над рядом работ.

Помечания, на сколько мне известно используется Exchange Server. Возможно прийдётся создать инсталяцию, так как нужно устанавливать примерно на 80 машин, так что если есть возможность создать автоматическую инсталяцию, прошу за неё цену указать отдельно(будет ли она или нет зависит от цены).