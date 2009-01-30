Разработка интерфейса программы на Flash+XML

Надо разработать красивый анимированный флеш-интерфейс для киоска самообслуживания. Под сенсорный экран. Имеется детальное техническое задание.

Флешь интерфейс должен читать TXT и XML файлы с диска, а также делать HTTP запросы и парсить TXT и XML результаты. И с зависимости от содержания файлов и ответов вести себя.

Также есть блок связанный с проигрыванием mp3, видео и караоке файлов во флеше. Все должно работать под 9-й флеш плеер.

Предпочтение разработчикам из Санкт-Петербурга. Хотя не критично.