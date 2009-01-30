Доработать парсер на DLE

Здравствуйте! Нужен человек, знающий php. Скажу сразу: денег у меня пока к сожалению нет, могу обеспечить лишь отзыв (могу сделать его развёрнутым - по желанию). Кроме того, могу чем-нибудь помочь по дизайну сайтов (в прошлом дизайнер). Изменить скрипт ...