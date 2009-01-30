Доработать парсер на DLE

$30
Веб-программированиеЗакрыт9 заявок225 просмотров
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Есть готовый скрипт нужно изменить способ граббинга полной новости.

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15 лет назад
walkman7
Андрей 
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад