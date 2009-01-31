PHP страничка

Нужна страничка и отдельный скрипт PHP для работы с картинками.

Основной функционал странички - загрузка картинки на сервер с её описанием.

Отдельный ПХП-скрипт масштабирует указанную картинку до заданных размеров, сохраняет её и формирует из БД скрипт в формате XML, включающий ссылку на готовое (масштабированное) изображение.

Данные для выбора исходной картинки и выходные размеры получаемой картинки скрипт вытаскивает из той же БД.

База - MySQL.

Подробное ТЗ вышлю по запросу.