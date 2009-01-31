PHP страничка

$35
Веб-программированиеЗакрыт20 заявок358 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна страничка и отдельный скрипт PHP для работы с картинками.

Основной функционал странички - загрузка картинки на сервер с её описанием.

Отдельный ПХП-скрипт масштабирует указанную картинку до заданных размеров, сохраняет её и формирует из БД скрипт в формате XML, включающий ссылку на готовое (масштабированное) изображение.

Данные для выбора исходной картинки и выходные размеры получаемой картинки скрипт вытаскивает из той же БД.

База - MySQL.

Подробное ТЗ вышлю по запросу.

PHP
15 лет назад
sotto
60 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
  • Похожие заказы

  • Переделка модуля ftp-files для DLE 7.2 на DLE 7.5

    $30

    Переделать модуль "files", тоесть довести до работоспособности на ДЛЕ 7.5. На версии 7.2 данный модуль работал 100%. Доработка некоторых функций, а именно выбор папки закачки куда будет лить файлы модуль. При изменении папки закачки чтобы ссылки по ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Парсер DLE сайтов

    Нужен парсер баз DLE сайтов. Рассмотрю все возможные готовые решения. Если возможно, то парсер должен определять тематику сайта с помощью получения списка категорий! Пишите цену

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание VB или Макро для Outlook

    Создание скрипта проверки дубликатов для программы Outlook. 1.При создании нового контакта, должна быть проверка, нет ли такого контакта уже по определённым полям. 2. можно так же предположить скрипт для чистки уже существующих записей. Цены пожайлуста в двух вариантах, ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Flash-анимация для сайта

    $100

    Нужно сделать Flash-анимацию для сайта свадебного салона yana-valency.com.ua. 1. Анимировать сплеш-страницу. Появление короны, логотипа, мерцание света на короне. 2. Главная страница: мерцание короны на голове у невесты. 3. Сделать свечение обручальных колец в хедере на главной и внутренних ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • SOBI2 настройка на Joomla 1.0.15

    Необходима помощь специалиста в Joomla , который имеет опыт работы с SOBI. Чтобы не надо было тратить время на изучение компонента. ТЗ вышлю в ответ на желание поработать. Тогда же обсудим и цену.

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка интерфейса программы на Flash+XML

    $1000

    Надо разработать красивый анимированный флеш-интерфейс для киоска самообслуживания. Под сенсорный экран. Имеется детальное техническое задание. Флешь интерфейс должен читать TXT и XML файлы с диска, а также делать HTTP запросы и парсить TXT и XML результаты. ...

    Веб-программирование20 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Надо подправить шаблон на джумле vrm.com.ua

    На сайте www.vrm.com.ua надо довести до ума форматирование и стили шаблона, который там установлен. При уменьшениии окна слетает форматирование и когда вешается интернет магазин все по умолчанию опускается вниз страницы, хотя в теме по умолчанию ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад