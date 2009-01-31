Переделка модуля ftp-files для DLE 7.2 на DLE 7.5

$30
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки119 просмотров
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Переделать модуль "files", тоесть довести до работоспособности на ДЛЕ 7.5. На версии 7.2 данный модуль работал 100%.

Доработка некоторых функций, а именно выбор папки закачки куда будет лить файлы модуль.

При изменении папки закачки чтобы ссылки по старых адресах не изменялись (подробности на примере).

15 лет назад
Zulua
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
panaceya_tech
Вячеслав Anon 
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$20
3 дня
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