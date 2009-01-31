Помогите с Joomla

Нужна страничка и отдельный скрипт PHP для работы с картинками. Основной функционал странички - загрузка картинки на сервер с её описанием. Отдельный ПХП-скрипт масштабирует указанную картинку до заданных размеров, сохраняет её и формирует из БД ...
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Сайт на движке Joomla
Стоит задача:
слева есть меню, как при нажатии на пункт меню сделать так, чтобы сменялась картинка в шапки.
например:
Например пункт меню
-главная-картинка 1
-товары-картинка 2
В инете толком ничего так и не нашел.
ВСЕМ спасибо за подсказки, правда к моему сожалению так и не решил проблему :( пробовал создавать модуль, все не то. так и не понял как можно сделать модуль такой чтобы менял картинки в зависимости от выбора категории в меню.
СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКИ!!! РАЗРУЛИЛ СИТУАЦИЮ!!! НУЖНО СОЗДАВАТЬ ДЛЯ КАЖДОЙ КАРТИНКИ МОДУЛЬ, ТАК ПРОЩЕ И БЫСТРЕЕ!!!
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