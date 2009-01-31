Помогите с Joomla

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Стоит задача:

слева есть меню, как при нажатии на пункт меню сделать так, чтобы сменялась картинка в шапки.

например:

Например пункт меню

-главная-картинка 1

-товары-картинка 2

В инете толком ничего так и не нашел.

ВСЕМ спасибо за подсказки, правда к моему сожалению так и не решил проблему :( пробовал создавать модуль, все не то. так и не понял как можно сделать модуль такой чтобы менял картинки в зависимости от выбора категории в меню.

СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКИ!!! РАЗРУЛИЛ СИТУАЦИЮ!!! НУЖНО СОЗДАВАТЬ ДЛЯ КАЖДОЙ КАРТИНКИ МОДУЛЬ, ТАК ПРОЩЕ И БЫСТРЕЕ!!!