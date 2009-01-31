Flash анимированная книга

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Кликнул на закладке появилась новая страница (анимация пролистования), шрифт к рукописному ближе должен быть.

Хранение текстов в XML или txt формате (русские тексты). У книги есть обложка (показываться в момент загрузки).

Текст на двух станицах, но на любой станицы полность замещая текст может быть иллюстрация.

Если текст не влезает то в уголке должна быть стрелочка "дальше" и назад.