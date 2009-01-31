Необходим дополнительный модуль поиска для DLE Параметры поиска будут задаваться прямо в запросе, например http://site.ru/category/city/Москва и на страницу должны вывестись все новости из определенной категории (она будет одна и искать нужно будет только в ней) где ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго Всем!
Задание:
Отредактировать и прилепить шапку на сайт
Материал:
Есть исходник нужно его прилепить к шаблону. Движок DLE
Жду Ваши предложения.
З.Ы.: человеку, хорошо соображающему в DLE (настройка модулей) прошу обрататиться ко мне , есть ещё дела.
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