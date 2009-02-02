Скрипт-конвертер на JS

Внимание. Требуется группа настоящих профессионалов которые могут в кратчайшие сроки поднять инфраструктурный проект. Это означает что надо будет работать сразу по нескольким направлениям. Просьба писать только тем кто реально понимает что ему под силу сделать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать простейший конвертер валют (JavaScript)
Для начала смотрим картинку - приложение, потом читаем.
1. Вверху выбираем валюту, если это гривна, то в выпадающем списке внизу - только доллар и евро (ну или доллар, евро, и йена, к примеру... но гривны нет), если вверху не гривна, а всё остальное - то внизу ТОЛЬКО гривна
2. Как только ввели вверху цифру - она пересчиталась по курсу и отобразилась внизу.
3. Курсы валют прописаны по отношению к гривне в теле скрипта (массивчик какой нибудь)
4. Еще один массивчик - к сумме получения прибавляется некоторый процент в зависимости от суммы, которую отдают (ну т.е., к примеру: от 0 до 10 + 10%, от 10 до 20 + 5%... это тоже в массиве, в теле скрипта)
Вроде понятно, с вопросами в лс если что.
Нужно срочно, сегодня-завтра
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