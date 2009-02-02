Скрипт-конвертер на JS

Веб-программированиеЗавершен4 заявки179 просмотров
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Необходимо сделать простейший конвертер валют (JavaScript)

Для начала смотрим картинку - приложение, потом читаем.

1. Вверху выбираем валюту, если это гривна, то в выпадающем списке внизу - только доллар и евро (ну или доллар, евро, и йена, к примеру... но гривны нет), если вверху не гривна, а всё остальное - то внизу ТОЛЬКО гривна

2. Как только ввели вверху цифру - она пересчиталась по курсу и отобразилась внизу.

3. Курсы валют прописаны по отношению к гривне в теле скрипта (массивчик какой нибудь)

4. Еще один массивчик - к сумме получения прибавляется некоторый процент в зависимости от суммы, которую отдают (ну т.е., к примеру: от 0 до 10 + 10%, от 10 до 20 + 5%... это тоже в массиве, в теле скрипта)

Вроде понятно, с вопросами в лс если что.

Нужно срочно, сегодня-завтра

15 лет назад
AlexF1
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
maximus007
Максим 
34 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Выполнил аккуратно и быстро. Все согласно техническому заданию. В дальнейшем буду рад сотрудничеству.
Оплата во время. Хорошо, доступно ставит цель. Спасибо за сотрудничество
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