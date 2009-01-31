Нужно доделать файлы на Java

Итак, есть на одном из сайтов набор психологических тестов в Джава. Нужно аккуратненько перенести и расположить на странице эти тесты с учетом нашей цвет гаммы и т.д. Это уже делал один исполнитель! Структуру он создал, перенес штук 10 тестов, остальное не успел... Так что на доделку ждем...

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