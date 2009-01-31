Дописать готовый движок v2

$200
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки491 просмотр
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НЕ сделано!

15 лет назад
3dix
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
ARudenko
36 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$200
10 дней
Заключили договор 08.02.2009 на неделю я работу заморозил а потом поговорили и он сказал что будет делать что-то поделал и пропал хотя бы написал что и как
Долго не хотел писать отрицательный отзыв, и, все же, не буду. Однако, хочу предупредить всех людей, которые решат работать с Сергеем: Во-первых, Сергей не читает сумму ставок за проект (я выставил 200, а Сергей считал что 75 уе - красная цена проекту) Моя ошибка была в том, что я согласился на 75. Обратите внимание на ставку за проект http://www.weblancer.net/projects/94193.html Во-вторых, начальная спешка обернулась чуть ли не двухнедельным ожиданием по вине заказчика, мне это было очень неудобно и тут нужно было просто отменить договор, это моя вторая ошибка. Однако, Сергей мог бы уточнить сроки в самом начале (я планировал закончить работу за 2 дня -- свои выходные) В-третьих, Сергей предлагал какие-то откровенно стремные для меня варианты оплаты, как-то через какую-то украинскую рекламную сеть и т.п. Так же, мне не очень-то хотелось слышать от Сергея о проблемах с финансами, т.к. это действительно была не моя проблема. В общем, я был вынужден отказаться от проекта, хотя, насколько я помню, 1 пункт из трех я выполнил на сервере заказчика. В любом случае, я не пропадал неожиданно, а написал Сергею сообщение в ICQ. В любом случае я считаю, что вина лежит на мне в большей степени, а остальным хочу посоветовать при работе с Сергеем (да и с другими заказчиками тоже): 1) Сразу узнать сроки исполнения 2) Договорится о сумме сразу (по его ставкам за проект, думаю, суммы не будут превышать 50-100$) 3) Договорится о способе вывода средств (wmz, яндекс.деньги и т.д.) сразу 4) Договорится о конкретных отчетных сроках (Сегрей любит писать в 22-23 часа по +2 GMT, не всем это удобно)
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