-- На заре своей программистской деятельности начинал с такого языка как: Visual Basic 6 :) Дальше написания курсовых и парочки несложных утилиток дело не пошло.

-- FoxPro, С и С++ изучал в одно время, но работать с ними не стал.

На Фоксе была написана моя первая программа "для дяди", а точнее там была классная идея с транспортными отчетами и статистикой поставщиков, для планирования закупок в магазине типа "секонд хэнд". Положа руку на сердце скажу, что даже тогдашний мой уровень опыта позволил написать классную программу, с приятным пользователю интерфейсом (тогда уже начитался Лебедева), но к сожалению программу не купили и она погибла с каким-то из моих hdd. Нишевый язык, меня не впечатлил особо, может потому что на заводе не хотел никогда работать (а там Фокс в почете), а может хотелось более универсального языка. Из той же оперы: 1С изучал мало, бухгалтерия меня привлекала так же, как пингвина привлекает обратная сторона Луны.

Си просто, знаю на уровне студента, хотя и порывался писать веб-фреймворк на С и Objective-C, но решил что это не самая удачная идея, ввиду тотальной нехватки времени. СиСинтакСис считаю одинм из самых удачных в плане баланса лаконичности/читаемости (да, я знаю про Перл)

На Си с плюсами и классами были в основном курсачи, хотя первую многопоточную программу и первое сетевое приложение написал именно на нем, а так же познакомился с WinAPI. С MFC как-то в то время не сложилось, а сейчас и желания нет изучать. Пытался писать игрушку, используя замечательный движок HGE, да, как обычно бывает, времени не хватало и забросил. Немножко познакомился с boost'ом.

-- ASM. Изучал и писал только на уровне команд для Intel 8086, ну немного с сопроцессором побаловался. Знаю только на уровне студента, кое-что помню. Ассемблеру я благодарен за общее понимание низкого уровня. Порывался изучить Форт, да надобности, в принципе, в нем не было для меня. На этом с языками низкого уровня у меня все, не сложилось как-то.

-- Delphi. Писал несколько программ "для дядь" и кое-что даже продал. Переломный язык в моей жизни, отношение к нему менялось с раздраженной неприязни до уважительного отношения. Неплохой нишевый язык и неплохая RAD от Борланд. Язык который преподносил мне много сюрпризов, и которому я благодарен за то, что он дал мне понять: "дружок, рановато носик задирать, нужно еще огого как учиться". Первый язык, который я изучил на достаточно серьезном уровне.

-- Php. Неплохой язык в пятой своей версии, на некоторое время захватил мои помыслы :) Знаю неплохо, иногда смотрю что там новенького появилось. Язык модно ругать, ну и зря. При нужде склепать на нем простой и легкий сайтик -- милое дело, ни за что бы не потащил в такое дело какой-нибудь ASP или Сервлеты-котлеты. А ПХП -- не побрезговал бы.

-- HTML/CSS. Знаю неплохо, могу даже заявить что семантическая верстка это хорошо, а верстать таблицами все подряд плохо ;) Ну тут хвастать особо нечем, хотя я могу еще и XML сюда написать что бы поумнее вышло :)

Часть этой [http://bilet-on-line.ru] верстки принадлежит мне, корявая часть не моя (верьте мне! :D) Нет, правда, кое что я бы переделал, если бы дали время. Работу верстальщиков уважаю, хотя сам себя к ним не причесляю.

-- Javascript. Класс! Мой любимчик, хотя баланс между читаемостью и лаконичностью иногда смещается в пользу размера, хотя он в браузерах иногда еле ползает и хотя он без веба мне не нужен -- язык мне нравится и я пишу на нем с удовольствием. Даже когда-то в свое время сваял аналог Фаербага (не знал про существование последнего). Там у меня даже пошаговая отладка была :)

-- SQL. Админ БД из меня хреновенький наверное будет, партицию от tablespace скорее всего отличу, констрэйн от автоинкримента тоже, но многие вещи только с документацией. Работал более-менее плотно с такими БД как MySQL 4,Oracle 9, SQLite 2-3 и PostgreSQL 8. Ах да, еще отличу лефт джойн от сиквенса ;)

-- C#. Язык мне безумно нравился около двух лет. Познакомил меня с нормальной парадигмой ООП (на прошлых языках писал болше в процедурном стиле, хотя еще на vb6 ломал мозг над пониманием классов :). Писал несолько программ, из успешных считаю написанную весной в 2008 году продукт для Гомельской фабрики Спартак: клиент для КПК под Windows CE и сервер для Windows взрослой. Расписывать не буду, может как-то позже. Языком не пользуюсь практически, хотя теплые чувства сохранил и иногда просматриваю на предмет новшеств. Если бы не привязанность к Виндовс -- был бы мой почти самый любимый язык. Моно симпатизирую. C# мне субьективно нравится больше чем java, и синтаксического сахарка там побольше и кое-что не побоялись реализовать (LINQ тот же, замыкания..) На СиРишотке писал диплом, жутко навороченную программу для магазина с POS-терминалами (это где по штрихкодам покупки проходят). В конце программа превратилась в монстра, но развивать или рефакторить ее я не стал, т.к. все равно бы не купили -- я сразу нашел работу и от бухгалтерии, к счастью, теперь далеко.

В последнее время присматриваюсь к Nemerle, жалко что такой язык реализован только под .NET.

-- Java. Рабочий язык последних двух лет. jee знаю плохо, честно, работал поверхностно. Немного ориентируюсь в Spring, немного в Hibernate, etc. На ней писал в основном банковское ПО, на основе нашего собственного движка бизнесс-процессов. Именно на java я писал в команде для http://bilet-on-line.ru внутренности (а там внутри много интересного, включая кучу сервисов для внешних систем). Проект хороший, но не без косяков с нашей стороны и со стороны поставленных сроков реализации :(

Если бы попросили написать серьезное кроссплатформенное приложение, я бы выбрал именно Джавку, без вариантов (ну, может, присмотрелся бы к Груви).

-- Ruby -- знаю около года, это же время примерно лелею грандиозные планы по применению языка, но течет процесс достаточно вяло. Руби рулит! :) Нет, честно, мой любимый язык, поэтому много писать не буду, а то не остановите.

Еще парочку фактов:

-- В основном разработку вел под Windows, хотя неплохо знаком с Линуксом, но скорее как опытный пользователь.

-- Использовал много разных фреймворков на разных языках. Считаю что использовать сторонние библиотеки приемлимо для большинства задач, с условием, что эти библиотеки открытые и обладают активным сообществом. Свои сложные и объемные велосипеды писать следует чаще в образовательных целях, чем для серьезных задач.

-- К OpenSource отношусь с уважением. Стараюсь пользоваться бесплатными программами, хотя Виндовс и офис у меня лицензионные.