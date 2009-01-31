Скрипт smsline.ru

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка175 просмотров
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Всем привет!

Хочу открыть такой сервис как smsline.ru для отправки mms бесплатно, так же как на smsline.ru! ест ли у кого такой скрипт?

В общем посмотрите на сайт как там действует что к чему! Жду предложений! Спасибо!

15 лет назад
ShomaPHP
Php 
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
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