Форма отправки сообщения на почту

$50
Веб-программированиеЗакрыт39 заявок457 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать форму на PHP.

на форме должно быть

Имя: ____

Ваша почта: ____

Ваш телефон: _____

Ваш адрес: _____

Ваше сообщение: _____ (графа побольше по высоте)

Приложенный файл: ...

Два документа - форма в формате PHP и HTML.

Достаточно срочно.

15 лет назад
Perfectbest
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
  • Похожие заказы

  • Граббер: анализатор беклинков

    Обязателен опыт разработки грабберов. Необходимо написать класс на PHP5 (для легкой подключаемости в состав других скриптов) который будет анализировать внешние ссылки для сайта. Принцип работы: 1) Сссылки берутся из Гугла, Yahoo, MSN 2) Полученные проверяются ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Граббер: анализатор сайтов

    В виде класса на PHP5, с сохранением данных в MySQL На входе в текстовое поле 1 или более URL проектов для анализа (разделение по строчно) каждый URL анализируется на предмет кол-ва внешних ссылок, которые есть ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Модуль регистрации

    Хочу изменить модуль регистрации в http://casino-lucky.ru , должно быть потверждение регистрации, можно активация , увеличение данных игрока , короче чтоб солидней было

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужно доделать файлы на Java

    $12

    Итак, есть на одном из сайтов набор психологических тестов в Джава. Нужно аккуратненько перенести и расположить на странице эти тесты с учетом нашей цвет гаммы и т.д. Это уже делал один исполнитель! Структуру он ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скрипт smsline.ru

    Всем привет! Хочу открыть такой сервис как smsline.ru для отправки mms бесплатно, так же как на smsline.ru! ест ли у кого такой скрипт? В общем посмотрите на сайт как там действует что к чему! Жду ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Flash анимированная книга

    !!!Убедительная просьба НЕ писать личные сообщения, e-mail, icq. Я сам с вами свяжусь.!!! !Указывайте цену сразу. Желательно с анимацией и без.! Нужно сделать на flash технологии книгу - http://warh-inq.ru/. Кликнул на закладке появилась новая страница (анимация пролистования), шрифт ...

    Веб-программирование28 заявок
    Закрыт
    15 лет назад