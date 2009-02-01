Форма отправки сообщения на почту

НЕ сделано!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать форму на PHP.
на форме должно быть
Имя: ____
Ваша почта: ____
Ваш телефон: _____
Ваш адрес: _____
Ваше сообщение: _____ (графа побольше по высоте)
Приложенный файл: ...
Два документа - форма в формате PHP и HTML.
Достаточно срочно.
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