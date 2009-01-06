Perfectbest

Необходимо сделать форму на PHP. на форме должно быть Имя: ____ Ваша почта: ____ Ваш телефон: _____ Ваш адрес: _____ Ваше сообщение: _____ (графа побольше по высоте) Приложенный файл: ... Два документа - форма в формате PHP и HTML. Достаточно срочно.
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Компания Perfekt хочет быть переименованой :) Тот кто придумает подходящее интересное красивое название получит финансовое вознаграждение. Ребята, нужно как можно больше идей и хотелось бы чтобы Вы вложили максимум своего креативного мышления в это задание. Теперь ...Копирайтинг68 заявокЗакрыт15 лет назад
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Задание простое, но как показывает практика не все с ним справляются чесно и без махлежа. Тот кто сделает полностью правильно данное задание получит вознаграждение 125 $ и получит постоянную работу в компании Perfeсtbest, а именно ...Веб-программирование40 заявокЗакрыт15 лет назад