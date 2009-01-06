Perfectbest

Анатолий Королев Perfectbest

 
45 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Форма отправки сообщения на почту

    $50

    Необходимо сделать форму на PHP. на форме должно быть Имя: ____ Ваша почта: ____ Ваш телефон: _____ Ваш адрес: _____ Ваше сообщение: _____ (графа побольше по высоте) Приложенный файл: ... Два документа - форма в формате PHP и HTML. Достаточно срочно.

    PHPHTML
    Веб-программирование39 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Придумать название компании

    $250

    Компания Perfekt хочет быть переименованой :) Тот кто придумает подходящее интересное красивое название получит финансовое вознаграждение. Ребята, нужно как можно больше идей и хотелось бы чтобы Вы вложили максимум своего креативного мышления в это задание. Теперь ...

    Копирайтинг68 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание формы и HTML

    $250

    Задание простое, но как показывает практика не все с ним справляются чесно и без махлежа. Тот кто сделает полностью правильно данное задание получит вознаграждение 125 $ и получит постоянную работу в компании Perfeсtbest, а именно ...

    PHPHTML
    Веб-программирование40 заявок
    Закрыт
    15 лет назад