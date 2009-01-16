Придумать название компании

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Компания Perfekt хочет быть переименованой :)

Тот кто придумает подходящее интересное красивое название получит финансовое вознаграждение. Ребята, нужно как можно больше идей и хотелось бы чтобы Вы вложили максимум своего креативного мышления в это задание.

Теперь о компании.

Вся деятельность компании делиться на три отрасли:

1) Информационная для студентов.

2) Создание сайтов.

3) Рекламно-информационная.

Подробнее:

1) Создание курсовых, рефератов, контрольных работ и т.д.

2) Создаем сайты для физических лиц и предприятий.

3) Создание визиток, рекламных буклетов, оперативная полиграфия и т.д.

Что общее между всем этим понятно - информация, но не хотелось бы чтоб компания называлась типа как "Инфо - центр", "Центр-Медиа" или еще как-то.

не нужно названий типа "ИнВэб" или "главПочтСоюзССРПечать" или что-то в этом духе :)

Не нужно советских названий и не нужно позерских иностранных, которые звучат дорого но пахнут малобюджетно.

Не ограничено - пусть будет или латинское или русское слово. Возможно два слова, но пусть звучит красиво и отражает деятельность фирмы.

Заранее благодарен, в долгу не останусь.

Жду все предложения