Нужен копирайтинг по простому интернет магазину

Есть проект интернет магазина...

разработческая версия здесь http://puzzles.espada.msk.ru

магазин будет продавать только продукцию этой компании www.country-living.de

продажи только по России, и только за безналичный расчет...

работаем с этой продукцией более 5 лет

Необходимо оживить сайт текстом.

Предлагайте ;)