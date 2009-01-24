Нужен копирайтинг по простому интернет магазину

КопирайтингЗавершен22 заявки453 просмотра
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Есть проект интернет магазина...

разработческая версия здесь http://puzzles.espada.msk.ru

магазин будет продавать только продукцию этой компании www.country-living.de

продажи только по России, и только за безналичный расчет...

работаем с этой продукцией более 5 лет

Необходимо оживить сайт текстом.

Предлагайте ;)

15 лет назад
rdadabaev
Равшан 
54 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
happy-art
Татьяна 
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$30
7 дней
Ну и я добавлю. Заказ выполнен в срок. Текст читабельный, нет перегруженности в предложениях. Отличная работа, спасибо.
Весьма порядочный заказчик! Оплата поступила незамедлительно. Только положительные впечатления от сотрудничества!
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