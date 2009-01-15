Написание и размножение обменных seo-статей

Ищутся копирайтеры с опытом в написании обменных seo-статей.

Сейчас есть 2 проекта, в дальнейшем — постоянное сотрудничество.

Требования:

- Написание одной статьи на 2500 знаков

- Размножение до 1000 экземпляров

- Простановка уникальных ссылок

Оставляя предложение, указывайте пожалуйста стоимость за выполнение одного проекта, сроки и показывайте примеры уже написанных вами статей.

Спасибо!

p.s. пожалуйста, указывайте сроки и стоимость за описанную работу, стоимость за 1000 знаков и пр. писать не стоит!!!