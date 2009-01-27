Подготовить подборку 40 статей

Работа, по сути, копипаст.

- Объём: 40 статей не менее 4000 знаков каждая.

- Тематика: программирование, хакерство (описания примеров взломов программ/сайтов, применения разнообразных средств программирования, компьютерная безопасность, bluehacking, ... )

- Уровень сложности: преимущественно средний (для сравнения: wasm.ru - "тяжёлый", delphikingdom.com, bethehacker.net, xakep.ru - "средний", xakepok.org - "лёгкий"). Статьи посвящённые единственному вопросу вроде статей с delphiworld.narod.ru не подходят.

- Срок давности: все статьи не более, чем годовой давности.

- Формат: text/html (текст в котором ссылки обрамлены тегом , фрагменты программного кода должны быть заключены в

, изображения - . Лишних тегов быть не должно.)

- Источник: должна приводиться ссылка на страницу-оригинал.

- Дополнительно: статьи должны отсутствовать на сайтах указанных в примерах уровней сложности.