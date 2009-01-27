Подготовить подборку 40 статей

Имеется простое веб-приложение - гаджет. Показывает одно фото или slide-show внутри веб-страниц. Пример можно посмотреть здесь: http://www.anuko.com/content/photo_gadget/feedback.htm Требуется написать АНГЛИЙСКИЙ контент для 4-х страниц помощи из этого приложения (кликать можно прямо из него). Вот они: http://www.anuko.com/content/photo_gadget/help.htm - Здесь ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа, по сути, копипаст.
- Объём: 40 статей не менее 4000 знаков каждая.
- Тематика: программирование, хакерство (описания примеров взломов программ/сайтов, применения разнообразных средств программирования, компьютерная безопасность, bluehacking, ... )
- Уровень сложности: преимущественно средний (для сравнения: wasm.ru - "тяжёлый", delphikingdom.com, bethehacker.net, xakep.ru - "средний", xakepok.org - "лёгкий"). Статьи посвящённые единственному вопросу вроде статей с delphiworld.narod.ru не подходят.
- Срок давности: все статьи не более, чем годовой давности.
- Формат: text/html (текст в котором ссылки обрамлены тегом , фрагменты программного кода должны быть заключены в
, изображения - . Лишних тегов быть не должно.)
- Источник: должна приводиться ссылка на страницу-оригинал.
- Дополнительно: статьи должны отсутствовать на сайтах указанных в примерах уровней сложности.
- Похожие заказы
- Копирайтинг6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Требуется написание SEO статей для сайта на заданные тематики. Ключевые слова и детальную информацию предоставим выбранному исполнителю. Процент вхождения ключевых слов в текст от 3% до 12%, в том же роде, падеже и порядке слов. Текст с ...Копирайтинг54 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Необходимо разработать описание для програмного обеспечения обработки изображений.Завершен15 лет назад
- $100
Что надо сделать: подобрать в интернете 3 экономические статьи, рассказывающие о событии в фирме, новом продукте, производстве, то есть не глобального масштаба (экономический кризис, падение цен на нефть…). И написать обзор к каждой статье с ...Завершен15 лет назад
Необходим рерайт. тематика затворы, арматура isq 472-293-083Копирайтинг9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Уважаемые фрилансеры! Нам нужны 2 текста для e-mail рассылки. 1 текст - поздравление с Днем защитника отечества ( для мужчин), 2 текст - поздравление с Международным женским днем (для женщин). Тексты должны быть написаны с ...Завершен15 лет назад
Необходимо написать 10 статей по 1500 с использованием 8-9 в каждой статьей предоставленных ключей. Тема - работа в интернете. Нужен простой, читабельный текст. Оплата за все - 12$. Срок - завтра 20.00 по Москве.Завершен15 лет назад
Нужно написать 20 статей по 1500-2000 знаков с пробелами. Можно рерайтить существующие статьи. Ключи (приблизительные заголовки и тематика): программа контакты визитница менеджер контактов управление контактами органайзер адресная книга контакты визитка онлайн создание визитки визитки визитки карточки визитка визитная карточка визитка программа визитки скачать поиск партнёров найти телефон шаблоны визиток образцы визиток изготовление ...Завершен15 лет назад
Требуется много уникального текста статьями от 1к до 3к по 0,6 за 1к. Обращаться [email protected]Копирайтинг20 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть фирма, занимающаяся созданием сайтов, СЕО, копирайтингом, веб-дизайном и прочими тематичными вещами. На сайте фирмы планируется выкладывать статьи. Интересуют уникальные вещи, интересные и живые. Очень интересны статьи аля: почему не стоит заказывать сайт у фирм "делаем сайты за 5000р." рост ...Копирайтинг34 заявкиЗакрыт15 лет назад