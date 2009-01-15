Доменное имя придумать в зоне .РУ для сайта очень похожего на сайт bash.org.ru
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Требуется много уникального текста статьями от 1к до 3к по 0,6 за 1к.
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